Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

A6: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen // Pressemitteilung Nr.2

Mannheim (ots)

Nach dem Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, bei welchem zwei Autos miteinander kollidierten, konnte der rechte Fahrstreifen gegen 09 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar. Eine unfallbeteiligte Person musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell