POL-MA: BAB 5, St. Leon-Rot: Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen - PM Nr. 1

Mannheim-Neckarau (ots) - Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr kam es in der Neckarauer Straße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 39-jähriger Unfallbeteiligter tödliche Verletzungen erlitt. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es an der o.g. Örtlichkeit zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer, welcher seinen ...

mehr