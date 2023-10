Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Verkehrsunfall - Fahrradfahrer erleidet tödliche Verletzungen

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Samstagabend gegen 21.15 Uhr kam es in der Neckarauer Straße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall, in Folge dessen ein 39-jähriger Unfallbeteiligter tödliche Verletzungen erlitt. Den ersten Ermittlungen zufolge kam es an der o.g. Örtlichkeit zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem Fahrradfahrer, welcher seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort erlag. Das genaue Unfallgeschehen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Verkehrsgruppe BAB Seckenheim. Für die Dauer der Unfallaufnahme, welche bis ca. 23.30 Uhr andauerte, musste die Neckarauer Straße teils gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Durch die RNV Mannheim wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Es wird nachberichtet.

