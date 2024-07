Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Junge mit Fahrrad verlässt nach Unfall mit Pkw den Unfallort - Wir suchen den verletzten Jungen

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 4. Juli, um 07:30 Uhr, ereignete sich in der Straße Lindenallee in Dülken ein Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Eine 55-jährige Frau aus Mönchengladbach fuhr mit ihrem Auto auf der Lindenallee in Richtung Brabanter Straße. Sie beabsichtigte, nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Ein Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Gehweg, sodass es zum Zusammenstoß kam, infolgedessen er stürzte. Die Mönchengladbacherin stieg aus, um sich zu kümmern, jedoch stieg der unbekannte Junge auf sein Fahrrad und entfernte sich in Richtung Brabanter Straße vom Unfallort. Jetzt ist die Polizei auf der Suche nach dem unbekannten Jungen. Die Frau schätzt sein Alter zwischen 11 und 12 Jahren. Er war schlank, hatte blonde Haare, blaue Augen, einen blauen Sturzhelm und eine graue Jeanshose. Wissen Sie wer der Junge ist? Dann melden Sie sich bitte unter folgender Rufnummer: 02162/377-0 bei der Polizei. /jk (518)

