Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbruch in Garten einer Gaststätte - Täter anhand Blutspur entlarvt

Nettetal-Lobberich (ots)

Dem Inhaber einer Gaststätte in der Hochstraße in Lobberich fiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00:15 Uhr eine ihm unbekannte männliche Person im Garten auf.

Dieser stand zu dem Zeitpunkt an Leergutkästen. Als der unbekannte Mann den Inhaber sah, ergriff er die Flucht über den Gartenzaun. Dabei verlor er anscheinend seinen Schuh und zog sich eine Schnittverletzung am Fuß zu. Der Inhaber der Gaststätte informierte die Polizei und konnte anhand einer Blutspur den Unbekannten bis zur Düsseldorfer Straße verfolgen.

Gemeinsam mit den Einsatzkräften konnte ein 44-jährige Mann aus Polen an der besagten Adresse angetroffen werden. Der Inhaber erkannte ihn eindeutig wieder. Die Schnittverletzung und ein fehlender Schuh sprachen ebenfalls dafür, dass es sich um den besagten Mann handelt. Anscheinend kam es in der Vergangenheit häufiger zu Leergutdiebstählen in seinem Garten.

Ob der Pole dafür verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlung. Der 44-Jährige fiel in jüngster Vergangenheit schon öfter wegen solcher Delikte auf. Die Polizei nahm ihn vorläufig fest. /jk (521)

