POL-VIE: Viersen - Ummer: Einbruch in Zweiparteienhaus - Haben Sie Hinweise?

Viersen (ots) - Am Samstag, 06.07.24 um 15:45 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter in das Altenheim Maria Hilf auf der Goetersstraße in Viersen. Der Mann schellte an diversen Wohnungstüren von Bewohnern und brach schließlich zahlreiche Umkleidespinde der Mitarbeiter im Keller des Hauses auf. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Der Tatverdächtige ...

