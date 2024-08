Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Raubüberfall mit Schusswaffe auf Wettbüro.

Am Montagabend (19.08.2024) gegen 21:30 Uhr überfielen unbekannte Täter ein Wettbüro in der Wittekindstraße. Zwei maskierte Männer bedrohten die 29-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderten Geld. Die Täter erbeuteten Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Beide Männer waren maskiert und komplett schwarz gekleidet. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt, stand jedoch unter Schock. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben bzw. Hinweise auf die Täter oder ein Fahrzeug geben können, sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden. Die Ermittler prüfen zudem einen möglichen Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall am 28.07.2024. Wir berichteten am 29.07.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5833053)

