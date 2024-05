POL-FR: Landkreis Lörrach - Rheinfelden/Baden -- Polizei sucht Zeugen !

Freiburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 23.05.2024 auf Freitag, 24.05.2024, räumten Unbekannte im Stadtgebiet von Rheinfelden abermals Fahrzeuge aus. Bislang sind der Polizei vier Geschädigte bekannt. Deren Fahrzeuge standen in der Karl-Fürstenberg-Straße, Friedrichstraße und Schildgasse. Die Fahrzeuge dürften nicht verschlossen gewesen sein. An einem Cabrio wurde ein Seitenfenster heruntergedrückt um in das ...

