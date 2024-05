Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Dieb greift Polizisten an - Nach einem Ladendiebstahl hat am Freitagabend ein 28-Jähriger Polizisten angegriffen und verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 18:00 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Ulm-Mitte in einen Supermarkt in der Blaubeurer Straße gerufen. Der 28-Jährige war von Mitarbeitern beim Diebstahl erwischt worden. Gegenüber den Polizisten war der Mann sofort aggressiv und unkooperativ. Noch im Büro griff er unvermittelt eine Beamtin an und schlug nach ihr. Er traf sie am Unterarm. Sie wurde leicht verletzt. Aus diesem Grund wurde der Mann fixiert und gefesselt. Eine weitere Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-West kam zur Unterstützung vor Ort. Beim Transport des Aggressors zum Streifenwagen leistete er dann erheblichen Widerstand. Er trat nach einem Beamten und traf diesen am Schienbein. Er musste folglich auch an den Beinen fixiert werden. Während seines Aufenthaltes im Krankenhaus, wo seine Gewahrsamsfähigkeit festgestellt wurde, versuchte der 28-Jährige dann noch, den Beamten in den Finger zu beißen. Der Beamte trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Selbstverständlich beleidigte der Mann die eingesetzten Beamten fortlaufend auf das Übelste. Eine Richterin ordnete den Gewahrsam des Polizeibekannten an. Sein Verhalten änderte sich jedoch auch in der Zelle nicht. Er schlug gegen die Türe und spuckte die Kamera an. Er wird sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung und Ladendiebstahl zu verantworten haben. Die Kosten für die Übernachtung in der Zelle sowie deren Reinigung werden ihm in Rechnung gestellt.

+++++++++++++++++++ (0911707) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell