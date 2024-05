Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Emmendingen - Endingen am Kaiserstuhl -- Schwerer Verkehrsunfall - 2 Personen lebensgefährlich verletzt - Fahrbahn für mehrere Stunden gesperrt

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 24.05.2024 - 15:50 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es zur genannten Zeit auf der Landesstraße 105 zwischen Endingen und Königschaffhausen.

Bisher ist der Polizei folgendes bekannt:

Eine 73-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die L 105 von Endingen kommend in Richtung Königschaffhausen. Zwischen Kreisverkehr und Abzweigung zur Kreisstraße 5129 (Richtung Amoltern) kam es dann zur Kollsion mit einer entgegenkommenden 75-Jährigen, die mit ihrem Pkw in Richtung Endingen fuhr. Die genauen Umstände, wie es zur Kollsion kam, sind noch unklar.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Pkw der 73-Jährigen nach links in den Straßengraben abgewiesen. Außerdem wurde ein dritter Pkw beschädigt, der nicht unmittelbar beteiligt war.

Beide beteiligten Frauen wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Bei der 73-Jährigen kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Sie wurde in eine nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Die 75-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt. Bei ihr besteht akute Lebensgefahr.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf mindestens 30.000 Euro.

Die Fahrbahn wird noch bis mindestens 18:00 Uhr voll gesperrt bleiben - die Aufräum- und Spurensicherungsmaßnahmen dauern an. Der Verkehr wird am Kreisverkehr von Endingen aus über die L 105 bzw. L 113 abgeleitet. Der Verkehr von Königschaffhausen her muss in Richtung Endingen über die K 5127 und L 113 fahren.

Die Verkehrspolizein Freiburg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen - Beamte des Polizeireviers Emmendingen sind ebenfalls im Einsatz.

Hinweise bitte rund um die Uhr an 0761 882 3100.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell