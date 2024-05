Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mülleimerbrände in der Müßmattstraße

Freiburg (ots)

Am Freitag, 24.05.2024, gegen 01.17 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines Mülleimers an einer Bushaltestelle in der Müßmattstraße mitgeteilt. Der Brand wurde von der Polizei gelöscht. Gegen 03.32 Uhr wurde der Polizei abermals ein brennender Mülleimer in der Müßmattstraße, dieses Mal im Bereich der Schule, mitgeteilt. Auch dieser Brand konnte von der Polizei gelöscht werden. Es liegt die Vermutung nahe, dass der Inhalt der Mülleimer vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen.

