POL-FR: Schliengen/Liel: Einbruch in Jugendraum

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.05.2024, 23.00 Uhr bis Donnerstag, 23.05.2024, 13.00 Uhr, brachen Unbekannte in den Jugendraum beim Kindergarten in Liel ein. Die Unbekannten gelangten durch ein Fenster, welcher zuvor mit einem Holzbrett vernagelt war, in den Jugendraum. Aus dem Jugendraum wurde eine Getränkekasse entwendet.

