POL-FR: Wehr: Unfallflucht in der Krebsbachstraße - Fahrradfahrer gesucht

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 23.05.2024 kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Emmendingen unter der Beteiligung eines Rettungsfahrzeuges, welches Sonder- und Wegerechte in Anspruch nahm. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr die 26-jährige Fahrerin des Rettungsdienstes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Straße Am Elzdamm in südliche ...

mehr