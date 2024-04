LPI-NDH: Diebstahl eines Fahrrades

Mühlhausen (ots) - Am Sonntag, den 28.04.2024 befuhr um 02:35 Uhr ein 45-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad die Erfurter Straße in 99955 Bad Tennstedt. Im Anschluss wurde der Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Blutentnahme im Hufeland Klinikum in Bad Langensalza ...

