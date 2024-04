Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: absolut fahruntüchtiger Fahrradfahrer - 3,19 Promille

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, den 27.04.2024 befuhr um 18:30 Uhr ein 33-Jähriger Fahrradfahrer in Schlagenlinien den Kreuzgraben in 99974 Mühlhausen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei wurde ein Wert von 3,19 Promille festgestellt. Der Fahrradfahrer war absolut fahruntüchtig und ein Ermittlungsverfahren i.S.d. § 316 StGB wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Blutentnahme im Hufeland Klinikum Mühlhausen durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell