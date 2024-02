Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Wismar (ots)

Innerhalb der zurückliegenden Tage wurden der Wismarer Polizei mehrere Einbrüche in Gartenlauben in Wismar gemeldet.

Am gestrigen Sonntag teilten Hinweisgeber der Polizei mehrere Einbrüche in Gartenlauben in der Kleingartenanlage Am Karpfenteich mit. Insgesamt konnten die Beamten hier neun betroffene Lauben feststellen. In den meisten Fällen drangen der oder die unbekannten Täter gewaltsam in die Gebäude ein und durchwühlten die Innenräume. Unter dem Diebesgut befinden sich vor allem diverse Gartenutensilien. Auch in zwei weiteren Kleingartenanlagen (Wall Süd, Silberlötten Süd) wurden der Polizei Einbrüche in Gartenlauben gemeldet.

Insgesamt wurden seit zurückliegendem Freitag elf Fälle in Wismar, bei denen die unbekannten Täter einen Gesamtsachschaden von circa 8.100 Euro verursacht haben und Diebesgut im Wert von etwa 900 Euro stahlen, bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und an den Tatorten Spuren gesichert.

Zeugen, die in den betreffenden Anlagen ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden. Hinweise können zudem über die Onlinewache unter https://www.polizei.mvnet.de sowie bei jeder beliebigen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

Die Abwesenheit der Gärtner während der dunklen Jahreszeit bietet mehr Tatgelegenheiten für Einbrecher. Deshalb rät die Polizei, keine Wertgegenstände in Gartenlauben zurückzulassen. Auch Nahrungsmittel und Getränke können Diebe anlocken. Lagern Sie keine Schaufeln, Spaten, etc. außerhalb von Lauben. Derartige Gegenstände lassen sich als Einbruchwerkzeug verwenden. Sprechen Sie sich mit anderen Gartenfreunden ab und machen Sie regelmäßige Spazier- bzw. Kontrollgänge durch Ihre Anlage.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell