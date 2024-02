POL-HWI: Alkoholisierter PKW-Fahrer gestoppt

Wismar (ots) - In den Morgenstunden des heutigen Tages wurde die Wismarer Polizei über einen Brand in der Obdachlosenunterkunft in der Lübschen Straße in Wismar informiert. Kurz nach 05:00 Uhr wurde ein Mitarbeiter der Unterkunft aufgrund des Auslösens eines Rauchmelders auf den Brand in einem Unterkunftszimmer aufmerksam. Der 56-Jährige evakuierte zunächst den Bewohner des Zimmers und konnte anschließend das Feuer ...

