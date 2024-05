Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg a. K.: Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Unfallflucht - Zeugen und Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 23.05.2024 gegen 17.20 Uhr wurden der Polizei mehrere Verkehrsvorfälle in Bezug auf einen weißen Kastenwagen bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge, soll ein 35-jähriger Mann von Bötzingen kommend in Richtung Vogtsburg a. K. gefahren sein. Hier soll er zunächst in den Gegenverkehr geraten sein, wo durch eine schnelle Reaktion eines im Gegenverkehr befindlichen Pkw-Fahrers eine Frontalkollision vermieden werden konnte.

Der 35-Jährige kam jedoch von der Fahrbahn ab, überfuhr mehrere Leitpfosten und setzte nach mehreren hundert Metern im Grünstreifen seine Fahrt über Oberbergen und Oberrotweil fort. In Oberrotweil geriet er erneut nach links in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Zwei auf dem dortigen Gehweg befindliche Fußgänger wurden gefährdet und einer hiervon auch leicht verletzt. Die Insassen des entgegenkommenden Pkws blieben unverletzt. Das Fahrzeug wurde jedoch stark beschädigt.

Trotz der vorangegangenen Kollision setzte der Fahrer seine Fahrt weiter fort und kollidierte in der Ortsmitte von Oberrotweil mit einer Hauswand, wo seine Fahrt endete. An der Hauswand wie auch am Fahrzeug des 35-Jährigen entstand Sachschaden. Derzeit werden die insgesamt entstandenen Schäden auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Als Unfallursache wird nach jetzigem Erkenntnisstand eine medizinische Ursache angenommen.

Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun weitere Geschädigte sowie Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben und bittet diese, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667 91170 in Verbindung zu setzen

jst

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell