Freiwillige Feuerwehr Kalkar

Feuerwehr Kalkar: LKW mit Rüben kippt um

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kalkar (ots)

Am 21.12.2023 gegen 08.15 Uhr kippte ein LKW welcher mit Rüben war erst in den Grünstreifen der Fahrbahn und rutschte dann eine kurze Böschung hinab. Der Fahrer war nicht eingeklemmt und konnte sich entgegen der Einsatzmeldung selbstständig aus dem Führerhaus befreien und wurde dem Rettungsdienst zugeführt. Der Löschzug Kalkar Ost und Mitte sicherten mit der Polizei die Einsatzstelle, welche auf der Grenze zum Einsatzgebiet der Feuerwehr Xanten liegt, ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Etwa 25 Feuerwehrmänner und Frauen waren unter Leitung von Roland Matenaer für 40 Minuten im Einsatz. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kalkar, übermittelt durch news aktuell