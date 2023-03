POL-EU: 17-Jähriger verunfallt bei heimlicher Spritztour

Euskirchen (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Sonntagmorgen (05.03.23) die Polizei auf eine mögliche Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht. Gegen 01:30 Uhr war dem Zeugen ein weißer Pkw aufgefallen, der zunächst in Schlangenlinien und anschließend mittig über den Kreisverkehr der B 265/ L 264 fuhr. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug fast mit dem Zeugen bevor es seine Fahrt in Richtung Euskirchen ...

