POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte hebelten in der Nacht von Mittwoch, 22.05.2024 auf Donnerstag, 23.05.2024, eine Hintertür auf, um in die Räumlichkeiten eines Kiosks zu gelangen, welcher sich in der Robert-Bosch-Straße in dem Gebäude eines großen Lebensmittelmarktes befindet. Aus den Räumlichkeiten wurden unter anderem Tabakwaren und ein großer schwerer Tresor entwendet. Nach Sachlage dürften mehrere Täter am Werk gewesen sein. Auch wird vermutet, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt wurde. Eine Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang in der Robert-Bosch-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

