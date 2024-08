Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hornoldendorf. Frontalzusammenstoß auf der Externsteiner Straße.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (19.08.2024) ereignete sich gegen 08:50 Uhr auf der Externsteiner Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer geriet vermutlich aufgrund von Übermüdung in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Dacia einer 59-jährigen Frau aus Horn-Bad Meinberg. Der Mercedes war in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß im Straßengraben zum Stehen. Die Unfallbeteiligten erlitten beide leichte Verletzungen. Während der junge Mann nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen wurde, brachte ein Rettungswagen die 59-Jährige zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

