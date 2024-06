BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Iffezheim (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben gestern Abend einen Haftbefehl vollstreckt. Am Grenzübergang in Iffezheim nahmen die Beamten einen 32-jährigen französischen Staatsangehörigen fest. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Mann gab an, die fällige Geldstrafe bezahlen zu können und konnte damit eine Freiheitsstrafe von 50 Tagen abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Saskia ...

