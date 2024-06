Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang

Neuried/Altenheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben in der vergangenen Nacht einen gesuchten Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 35-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Neuried/ Altenheim stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Er war wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben.Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 1081 Euro bezahlen und einen Gefängnisaufenthalt abwenden.

