POL-DU: Alt-Homberg: Falsche Antiquitätenhändler - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag (24. Mai, gegen 15 Uhr) sollen zwei unbekannte Frauen bei einer 84-jährigen Seniorin geklingelt haben. Unter dem Vorwand Antiquitäten kaufen zu wollen, gelangten sie in das Haus der Geschädigten. Während die 84-Jährige die beiden Tatverdächtigen kurz alleine ließ, nutzten sie die Gelegenheit und entwendeten eine hochwertige Armbanduhr. Anschließend verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Die Seniorin kann die Frauen wie folgt beschreiben: Die erste Person war ungefähr 55-58 Jahre alt, 160 cm groß, hatte zum Zopf gebundene blonde Haare, trug ein beigefarbenes langes Kleid und sprach gebrochenes Deutsch. Die zweite Tatverdächtige war ungefähr 20-25 Jahre alt, 170 cm groß, hat dunkle kurze Haare, trug ein dunkelblaues langes Kleid und sprach ebenfalls nur gebrochen Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 32 ermittelt. Falls Sie Angaben zu den Tatverdächtigen machen können oder selbst merkwürdige Feststellungen machten, melden Sie sich bitte umgehend bei der Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800.

