POL-DU: Hamborn/Marxloh: Fanansammlungen führen zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Duisburg (ots) - Unbekannte schlugen im Stadtgebiet vermehrt in den vergangenen Tagen Autoscheiben ein und entwendeten Wertgegenstände. Vier Diebstahlsdelikte im Überblick: - Donnerstagabend (23. Mai) zwischen 21 und 22:50 Uhr auf der Wiesbadener Straße in Obermeiderich - Donnerstagnachmittag (23. Mai) zwischen 17:30 und 18:47 Uhr auf der Wilhelmallee in Alt-Homberg - Mittwochnachmittag (22. Mai) zwischen 16 Uhr bis ...

