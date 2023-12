Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unüberlegte Aktion führte zur Anzeige

Zella-Mehlis (ots)

Richtig schlimm hätte Mittwochabend eine unüberlegte Aktion von zwei Männern im Alter von 17 und 18 Jahren enden können. Beide waren in einem Einkaufscenter in der Industriestraße in Zella-Mehlis unterwegs. Ein Zeugen sah, wie einer der beiden eine Pistole in der Hand hielt und anschließend in seine Jacke steckte. Zwei weitere Zeugen, darunter ein Polizist im dienstfrei, sahen die beiden Männer auf der Rolltreppe. Einer von ihnen hatte eine Pistole im Hosenbund stecken. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und stoppten die Männer in dem Einkaufsmarkt im Inneren des Centers. Sie konnten die offen getragene Waffe schnell sichern und stellten schnell fest, dass diese täuschend echt aussehende Pistole eine Softair-Waffe war. Auch die Pistole, die in der Jacke steckte, stellte sich als Softair-Waffe heraus. Beide Männer müssen sich aufgrund der Anscheinswaffen nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

