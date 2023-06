POL-BOR: Schöppingen - Auto überschlägt sich

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Ramsberg; Tatzeit: 23.06.2023, zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr; Gewaltsam in ein Wohnhaus in Schöppingen eingedrungen sind Unbekannte am Freitag. Im Inneren durchwühlten die Täter Schränke und Kommoden. Bei der Tat zwischen 17.15 Uhr und 18.00 Uhr in der Bauerschaft Ramsberg an der Kreisstraße 28 erbeuteten die Diebe Bargeld sowie Schmuck. Die Kripo Ahaus nimmt Hinweise ...

mehr