Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer nach Verkehrsunfall von Zeugen festgehalten

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Herbertstraße;

Unfallzeit: 24.06.2023, 07.25 Uhr;

Gegen einen geparkten Wagen gefahren ist am Samstagmorgen mutmaßlich ein in Gronau lebender 32-Jähriger. Als ein Zeuge durch einen lauten Knall auf das Geschehen an der Herbertstraße aufmerksam wurde, stellte der Fahrer gerade seinen Wagen ab. Zu Fuß wollte dieser die Örtlichkeit verlassen. Zeugen hinderten ihn jedoch daran. Alarmierten Polizisten gegenüber schilderte der 32-Jährige, dass er nicht gefahren sei. Die nicht glaubhaften Schilderungen variierten innerhalb kürzester Zeit. Da deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des mutmaßlichen Fahrers zu riechen war, ging es in ein Krankenhaus zur Blutentnahme. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Sie leiteten ein Strafverfahren ein. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell