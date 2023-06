Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrt endet in Hecke

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Klosterstiege/Kurfürstenstraße;

Unfallzeit: 23.06.2023, 23.25 Uhr;

Für einen 38-Jährigen endete die Autofahrt in Gronau in einer Hecke. Der Mann verlor in der Nacht zum Samstag auf der Klosterstiege die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr über einen Bordstein in die Grünanlage. Bei der Unfallaufnahme gab der Fahrer zu, Alkohol getrunken zu haben, einen Führerschein habe er auch nicht. Ein Arzt entnahm dem 38-Jährigen eine Blutprobe, um die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Ein Atemalkoholgerät zeigte einen Wert an, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 0,9 Promille schließen ließ. Nun folgt ein Strafverfahren. (db)

