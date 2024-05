Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Motorradfahrer stürzt nach Verkehrsunfall - ein Schwerverletzter

Duisburg (ots)

Am Sonntagmittag (26. Mai, 12 Uhr) kollidierten auf der Weseler Straße ein grauer Mercedes und eine Harley-Davidson. Der 54-Jährige Mercedesfahrer verringerte seine Fahrgeschwindigkeit und fuhr nach links über eine Sperrfläche, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der 53-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen, prallte gegen die linke Fahrzeugseite und fiel zu Boden. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde der Schienenverkehr kurzzeitig eingeschränkt und die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

