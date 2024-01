Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen Korrektur - Polizei schnappt berauschte Fahrerin Am Samstag fuhr eine Frau unter Drogen in Mietingen.

Ulm (ots)

++++Korrektur: Bei der ersten Meldung stand im Text Mann. Es handelt sich um ein 20-jährige Fahrerin. Ich bitte den Fehler höfflichst zu entschuldigen.++++

Eine 20-Jährige war gegen 23 Uhr in der Walpertshofer Straße unterwegs. Bei der routinemäßigen Kontrolle hatten die Beamten schnell den Verdacht, dass die junge Fahrerin Drogen genommen hat. Dies bestätigte ein Test. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Diese wird nun untersucht und soll Aufschluss darüber geben, welche Drogen die Frau genommen hat. Die Polizeistreife untersagte der 20-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Das Auto musste sie stehen lassen. Der Frau sieht nun einer Anzeige und einem Fahrverbot entgegen. Außerdem informiert die Polizei auch die Führerscheinstelle über den Vorfall.

Rauschgift ist Gift:

Geldstrafen und die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen Rauschgiftkonsumenten. Das soll abschrecken, in eine Rauschgiftkarriere einzusteigen. Doch der Polizei sei die Vorbeugung mindestens genauso wichtig, berichtet das Polizeipräsidium Ulm. Gerade der Einstieg von jungen Menschen in den Rauschgiftkonsum müsse frühzeitig verhindert werden. Dabei gehe es auch um die Gesundheit der Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden. Die aktuell eher verharmlosende Diskussion über Rauschgifte lasse die Hemmschwelle zum Einstieg sinken, so die Polizei. Doch sei der Konsum so genannter weicher Drogen wie Haschisch und Marihuana gleichermaßen mit gesundheitlichen Folgen verbunden. Auch sie hätten massive Auswirkungen auf Körper und Geist zur Folge, bekräftigt die Polizei. Je jünger die Konsumenten und je exzessiver und unkontrollierter der Konsum, umso gravierender seien die Auswirkungen.

++++0177580(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell