Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Montagabend (19.08.2024) verunglückte gegen 20:10 Uhr ein Motorradfahrer auf der Loosestraße. Ein 53-jähriger Mann aus Vlotho verlor in einer abschüssigen Linkskurve die Kontrolle über seine Suzuki, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte auf ein angrenzendes Feld. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An der Suzuki entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell