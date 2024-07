Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Verkehrsunfallflucht, Altenberger leicht verletzt, Zeugen gesucht

Altenberge (ots)

An der Anschlussstelle der B54 mit der L874 ist es am Samstag (13.07.) gegen 09.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Ein 36-jähriger Mann aus Altenberge fuhr mit einem Volvo V 70 auf der L874 aus Altenberge kommend. An der Anschlussstelle mit der B54 fuhr ein weißer Pkw von der Bundesstraße aus Richtung Steinfurt kommend auf die Landstraße. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der Fahrer den Volvo des Altenbergers. Der 36-Jährige wich deshalb nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden. Der Volvo touchierte die Leitplanke und ein dort stehendes Verkehrszeichen. Der Wagen kam anschließend im angrenzenden Graben zum Stehen. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro. Der 36-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des weißen Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise gebe kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

