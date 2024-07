Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, 21-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Recke (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag (13.07.) auf der Hörsteler Straße in Obersteinbeck gekommen. Ein 21-jähriger Mann aus Mettingen fuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Mazda MX-5 auf der Hörsteler Straße in Richtung Recke. Nach einer Kurve in Höhe der Hausnummer 117 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte erst mit einem Leitpfosten, anschließend mit einem Baum. Danach überschlug sich der Wagen und kam zum Stehen. Der Fahrer konnte sich schwerverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt etwa 11.000 Euro.

