Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, schwerer Verkehrsunfall, Autofahrer tödlich verletzt

Metelen (ots)

Am Sonntagabend (14.07.) gegen 18.00 Uhr hat sich auf der Eper Straße in Höhe Weßlingweg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Autofahrer tödlich verletzt wurde. Ein 27-Jähriger aus Heek (Kreis Borken) fuhr mit einem Mercedes die Eper Straße in Richtung Metelen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Eper Straße für etwa fünf Stunden gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

