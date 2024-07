POL-ST: Altenberge, Pedelecfahrer gestürzt

Ochtrup (ots) - Unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Straße Am Bahndamm verschafft. Die Unbekannten hebelten in der Zeit zwischen Dienstag (09.07.), 21.00 Uhr und Mittwoch (10.07.), 07.30 Uhr die Tür der Garage auf. Daraus entwendeten sie ein Pedelec und eine Akku-Flex. Der Schaden liegt bei geschätzt etwa 2700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ...

mehr