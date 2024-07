POL-ST: Ochtrup, Einbruch in Garage

Westerkappeln (ots) - Zu einem Betrug ist es am Dienstag (09.07.24) in Westerkappeln gekommen. Begonnen hat alles mit einer SMS, die eine 51-Jährige angeblich von ihrem Bankinstitut erhalten hat. In der SMS wurde sie aufgefordert, die Bank unter der in der Nachricht angegebenen Rufnummer zu kontaktieren. Die Frau rief an und man sagte ihr, dass von ihrem Konto verdächtige Überweisungen vorgenommen wurden. Diese sollten storniert werden. Der angebliche Bankmitarbeiter ...

