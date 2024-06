PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: 17-Jährige belästigt +++ Sachbeschädigung in Schulgebäude +++ Zettel an Windschutzscheibe - Unfallflucht! +++ Reifen aus Garage gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. 17-Jährige belästigt,

Oberursel, Ebertstraße, Dienstag, 18.06.2024, 19.20 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Dienstagabend eine 17-Jährige in Oberursel belästigt. Das Mädchen befand sich gerade in der Ebertstraße, als sich ihr ein junger Mann auf einem E-Scooter näherte und folgte. Dabei manipulierte er unter seiner Kleidung an seinem Glied, ohne es zu entblößen. Anschließend entfernte er sich in Richtung der Straße "An der Billwiese". Im Nachhinein beschrieb ihn das Mädchen als etwa 1,70 Meter groß, 18 bis 21 Jahre alt, mit schwarzen dunklen Haaren und dunklen Augen. Er habe ein eckiges Gesicht mit eher weichen Gesichtszügen gehabt. Außerdem beschrieb sie ihn als "indisch" aussehend. Bekleidet sei der Mann mit einem hellbraunen oder beigen Gewand/Kleid mit braun-türkisen Verzierungen gewesen. Die Kleidung soll einen sehr weiten Schnitt gehabt haben. Darüber hinaus habe er ein Stirnband oder ähnliches getragen. Sein E-Scooter sei schwarz-türkis gewesen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in dem Fall und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die die beschriebene Person in Oberursel gesehen haben, sich unter der Rufnummer (06171) 2712-0 zu melden.

2. Sachbeschädigung in Schulgebäude,

Neu-Anspach, Wiesenau, Montag, 17.06.2024, 19.30 Uhr bis Dienstag, 18.06.2024, 7.40 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein unbekannter Täter das Eigentum einer Schule in Neu-Anspach beschädigt. Gegen 7.40 Uhr stellten die Verantwortlichen der Schule in der Straße "Wiesenau" fest, dass im Lehrerzimmer zwei Drucker beschädigt worden waren. Außerdem waren dort mehrere Tische und Stühle verschoben worden. Am Montagabend fand in den Räumlichkeiten der Schule bis 19.30 Uhr eine Veranstaltung statt. Möglicherweise wurde danach eine Person in der Schule eingeschlossen, die sich dann zu der genannten Tat hinreißen ließ und dann über den Notausgang flüchtete. Der Schaden wird derzeit auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Usingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Zettel an Windschutzscheibe - Unfallflucht!, Königstein, Georg-Pingler-Straße, Dienstag, 18.06.2024, 14 Uhr bis 15.50 Uhr,

(da)Dass ein Zettel an der Windschutzscheibe nach einem Unfall nicht ausreicht, zeigte sich am Dienstag erneut in Königstein. Zwischen 14 und 15.50 Uhr parkte ein blauer VW Golf auf dem Parkplatz am Kapuzinerplatz (Georg-Pingler-Straße). Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er diverse Beschädigungen und Kratzer an der Stoßstange fest. Außerdem klemmte ein Zettel an der Windschutzscheibe. Auf dem Zettel stand, dass ein schwarzes Fahrzeug gegen ihr Auto gefahren sei. Außerdem war ein Kennzeichen notiert. Dieses ist jedoch in dieser Form nicht ausgegeben. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Aufgrund des Spurenbildes muss das unbekannte Fahrzeug den Golf beim Ausparken touchiert haben. Zeuginnen und Zeugen sowie die Verfasserin bzw. der Verfasser des Zettels werden gebeten sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

4. Reifen aus Garage gestohlen,

Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Donnerstag, 06.06.2024 bis Montag, 17.06.2024

(da)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte Reifen aus einer Garage in Friedrichsdorf entwendet. Zwischen dem 6. Juni und dem 17. Juni verschafften sich die Diebe unbefugt Zutritt zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Hugenottenstraße. Hier nahmen sie einen Satz Winterreifen im Wert von knapp 1.000 Euro an sich und flüchteten mit dieser Beute unerkannt. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer (06172) 120-0 Hinweise entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell