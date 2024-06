POL-HG: Unbekannter belästigt 16-Jährige +++ Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung +++ Geschädigter nach Körperverletzung gesucht +++ Katalysatoren in Steinbach & Usingen gestohlen

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Unbekannter belästigt 16-Jährige,

Oberursel, Marxstraße, Samstag, 15.06.2024, 22.30 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Samstag in Oberursel eine 16-Jährige belästigt. Die Jugendliche ging gegen 22.30 Uhr von der U-Bahn-Haltestelle "Lahnstraße" in Richtung der Feuerwache Oberursel. Auf dem dortigen Fußweg in Richtung Steinmühlenweg versperrte ihr plötzlich ein unbekannter Mann den Weg, hielt sie fest und versuchte, sie auf die Wange zu küssen. Gleichzeitig stellte er ihr obszöne Fragen. Die 16-Jährige riss sich von dem Mann los und rannte davon. Hierbei riss auch das T-Shirt des Täters. Sie beschrieb ihn später als etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er war 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und sprach Deutsch mit einem nicht erkennbaren Akzent. Bekleidet war er mit einem roten Sportshirt mit weißem Logo (entweder Nike oder Adidas), welches bei der Tat zerriss, einer dunklen Jogginghose sowie hellen, schmutzigen und kaputten Sportschuhen. Seine Erscheinung wurde weiterhin als südländisch beschrieben. Außerdem führte er einen schwarzen Elektroroller mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 2712-0 entgegen.

2. Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung, Grävenwiesbach, Thüringer Straße, Dienstag, 28.05.2024, 22.30 Uhr

(da)Nach einer sexuellen Belästigung in Grävenwiesbach bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wird ein Hundebesitzer gesucht, der als möglicher Zeuge in Betracht kommt. Am Dienstag, 28.05.2024, gegen 22.30 Uhr befand sich eine 62-jährige Fußgängerin in der Thüringer Straße, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die beiden Männer sollen die Frau festgehalten und unsittlich berührt haben. Zudem habe das Duo versucht, sie hinter ein dort befindliches Stromhäuschen zu ziehen. Als sich ein Passant mit seinem Hund näherte und die Frau um Hilfe rief, ließen die Männer von der 62-Jährigen ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Männer sollen sich in einer südländischen, nicht näher bestimmbaren Sprache unterhalten haben. Einer war dunkelhäutig. Er hatte kurze lockige Haare. Sein Komplize hatte einen etwas helleren Hautton. Beide waren dunkel gekleidet, unter anderem mit dunklen Jeanshosen. Die Kriminalpolizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich zu melden, insbesondere den genannten Hundehalter. Dieser hatte zur Tatzeit einen Schäferhund bei sich und soll die Frau nach dem Vorfall noch zu einem nahe gelegenen Parkplatz begleitet haben. Seine Aussage ist für das weitere Verfahren von großer Bedeutung. Die Kriminalpolizei ist unter der Rufnummer (06171) 2712-0 zu erreichen.

3. Geschädigter nach Körperverletzung gesucht, Bad Homburg, Ober-Eschbach, Kalbacher Straße, Montag, 17.06.2024, 21 Uhr

(da)Nach einer Körperverletzung am Montag im Bad Homburger Stadtteil Ober-Eschbach sucht die Kriminalpolizei den Geschädigten. Gegen 21 Uhr meldeten Zeugen über den polizeilichen Notruf mehrere lärmende Jugendliche, die auch mit Glasflaschen warfen. Kurze Zeit später gingen weitere Anrufe ein, dass zwei Personen aus der Gruppe nun in Richtung der U-Bahn-Haltestelle "Ober-Eschbach" gehen und dort einen Mann schlagen und treten würden. Einsatzkräfte der Polizei konnten die tatverdächtigen Männer, einen 27-Jährigen aus Friedrichsdorf und einen 37-Jährigen aus Frankfurt, festnehmen. Nur von dem Geschädigten fehlte jede Spur. Zeugen hatten noch vor Eintreffen der Polizei gesehen, wie dieser nach dem Angriff mit zwei Einkaufstüten in die Gartenstraße flüchtete. Gegen die beiden Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Sie wurden von den Beamten nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen. Die Kriminalpolizei bittet nun den in Betracht kommenden Geschädigten, aber auch weitere Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (06171) 2712-0 zu melden.

4. Katalysatoren in Steinbach & Usingen gestohlen, Steinbach, Niederhöchstädter Straße, Usingen, Altkönigstraße, Donnerstag, 13.06.2024 bis Montag, 17.06.2024

(da)Am Montag wurden der Polizei im Hochtaunuskreis zwei Katalysatordiebstähle angezeigt. In Steinbach traf es einen roten Toyota Prius, der zwischen Freitag und Montag in der Niederhöchstädter Straße geparkt war. In Usingen ereilte einen silbernen Opel Astra das gleiche Schicksal. Er stand von Donnerstag bis Montag in der Altkönigstraße. In beiden Fällen bauten Unbekannte die Katalysatoren aus den Fahrzeugen aus. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro und übersteigt damit den Wert der Katalysatoren um ein Vielfaches. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 2712-0 entgegen.

