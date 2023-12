Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Mittwoch, den 27.12.2023, wurde die Polizei informiert, dass ein älterer Mann torkelnd zu seinem parkenden Pkw gegangen sei. Er habe sich hineingesetzt und sei losgefahren. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Adresse des Halters in Bad Harzburg aufgesucht. Während der Befragung des 81jährigen Mannes stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der Mann räumte ein mit dem Fahrzeug kurz vorher noch gefahren zu sein. Der mit dem Atemalkoholmessgerät vorgenommene Test ergab einen Wert von 1,05 Promille. Im Anschluss daran folgte die Anordnung zur Blutprobenentnahme auf der Polizeiwache. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm bis zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell