BPOL-KS: Gleispinkler muss hinter Gitter

Gießen (ots) - Ein bislang Unbekannter drohte einem 23-Jährigen aus Gießen während der Zugfahrt, ihn mit einer Glasflasche zu verletzen. Verletzt wurde niemand. Der Grund für diesen Angriff ist noch unklar. Der Vorfall ereignete sich heute Nacht, gegen 0 Uhr, in einem Regionalexpress (RE4168) auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Gießen. Bei der Ankunft in der Universitätsstadt flüchtete der Unbekannte. Der ...

