BPOL-KS: Frau im Zug unsittlich berührt

Edermünde-Grifte (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) - Was mit Ärger im Zug begann, endete am vergangenen Freitag (24.5.) in einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnsteig im Bahnhof Edermünde-Grifte. Die Bilanz des Vorfalles: Ein Leichtverletzter und ein zerrissenes Hemd. Ein bislang Unbekannter sorgte während der Zugfahrt mit der Hessischen Landesbahn (HLB), von ...

mehr