Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Bildungseinrichtung, Einbrecher in Buxtehuder Wohnhaus, Einbrecher in Ahlerstedt

Stade (ots)

1. Einbrecher in Stader Bildungseinrichtung

Unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Freitag, den 12.01., 12:15 h und Montag, den 15.01., 07:20 h in Stade in der Straße "Am Bullenhof" in eine dortige Bildungseinrichtung eingedrungen nachdem zuvor ein Fenstergitter entfernt und eine Scheibe eingeworfen werden konnte.

Im Gebäudeinneren wurden von dem oder den Tätern dann sämtliche Bürotürenaufgehebelt und die Räume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht.

Mit einer Geldkassette und einer geringen Menge Bargeld konnten der oder die Einbrecher schließlich unbemerkt flüchten. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Einbrecher in Buxtehuder Wohnhaus

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in Buxtehude im Königsdamm nach dem Aufbrechen eines Kellerfensters in das Innere eines dortigen Hauses eingestiegen und haben alle Räume durchsucht. Was der oder die Täter dabei erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Einbrecher in Ahlerstedt

In Ahlerstedt in der Straße "Großer Damm" haben Unbekannte an der Gebäuderückseite eines Einfamilienhauses ein Fenster geöffnet und konnten dann so in die Innenräume einsteigen.

Hier wurden diverse Schränke und Schubladen durchsucht und eine geringe Menge Bargeld sowie eine Geldbörse mit EC-Karten und ein Receiver entwendet.

Der Schaden dürfte sich hier auf mehrere hundert Euro beziffern lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell