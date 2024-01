Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Einbrüche in Düdenbüttel, Einbrecher in Stader Kfz-Werkstatt, Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus, Nach Sprengung von Fahrkartenautomaten drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stade (ots)

1. Drei Einbrüche in Düdenbüttel

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannte Täter in Düdenbüttel gleich in drei öffentliche Einrichtungen in der Straße "an der Loge" eingedrungen.

Beim dortigen Kindergarten haben die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und dann im Inneren sämtliche Räume durchsucht. Hier konnten eine Musikbox und ein Akkuschrauber erbeutet werden.

Am Dorfgemeinschaftszentrum wurde anschließend eine Tür im hinteren Bereich des Gebäudes aufgehebelt und anschließend nach dem Eindringen im Inneren noch zusätzlich weitere Türen aufgebrochen. Hier fiel dem oder den Tätern eine geringe Menge Bargeld aus einer Getränkekasse in die Hände.

Der dritte Tatort ist die angrenzende Schützenhalle. Hier wurde die Tür zur Küche gewaltsam geöffnet und dann im Inneren sämtliche Räume durchsucht. Aus einem anschließend aufgebrochenen Tresor konnte eine geringe Menge an Bargeld entwendet werden.

Der angerichtete Schaden an allen drei Tatorten wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080

2. Einbrecher in Stader Kfz-Werkstatt

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:30 h in Stade im Klarenstrecker Damm nach dem Aufhebeln einer hinteren Werkstatttür in das Innere des Gebäudes einer dortigen Kfz-Werkstatt eingedrungen und haben dabei die Alarmanlage ausgelöst. Als die angeschlossene Sicherheitsfirma die Täter über eine Audioanlage ansprach, flüchteten die Einbrecher vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Der angerichtete Schaden dürfte auf mehrere hundert Euro zu beziffern sein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Einbrecher in Buxtehuder Einfamilienhaus

Unbekannte Tageswohnungseinbrecher sind am Samstag zwischen 17:00 h und 20:00 h in Buxtehude im Schwertlilienweg in ein dortiges Einfamilienhaus eingebrochen nachdem zuvor eine Terrassentür aufgehebelt werden konnte. Ob und was dann bei der Durchsuchung der Innenräume erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird daher zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

4. Nach Fahrkartenautomatensprengung in Kutenholz drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen kurz nach 03:00 h am Kutenholzer Bahnhof zu einer Sprengung eines dortigen Fahrkartenautomaten.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Stade und Buxtehude konnte kurze Zeit später ein verdächtiger grauer Suzuki mit drei Insassen durch Beamte der Buxtehuder Polizei auf der Landesstraße 123 zwischen Ohrensen und Bargstedt angetroffen und verfolgt werden.

Bei der anschließenden Kontrolle bei Helmste-Feldkrug wurden augenscheinliche Beweismittel und Tatwerkzeuge im Fahrzeug aufgefunden. Die drei jungen Männer im Alter von 22 bis 25 Jahren aus dem Bereich Glückstadt in Schleswig-Holstein konnten vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

Dort mussten sie sich im Laufe des gestrigen Samstags erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen.

Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen zwei zusätzliche gleichaltrige Männer ebenfalls aus Schleswig Holstein. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade und der Anordnung des Amtgerichts Stade wurden noch am Samstagnachmittag dann fünf Wohnungen durch die Polizei Schleswig-Holstein durchsucht. Dabei konnten weitere Beweismittel sichergestellt werden.

Die drei Festgenommen mussten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe am frühen Abend wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Insgesamt gehen die Ermittler in beiden Bundesländern und der Bundespolizei davon aus, dass die Gruppe möglicherweise für eine Anzahl von mehreren Taten aus der letzten Zeit im gesamten Norddeutschen Raum in Frage kommen könnten. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Der angerichtete Schaden dürfte sich zwischenzeitlich auf mehrere hunderttausend Euro beziffern lassen.

Zeugen, die das mutmaßliche Tatfahrzeug, den grauen Suzuki Swift mit IZ-Kennzeichen im möglichen Zusammenhang mit den Sprengungen der Fahrkartenautomaten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell