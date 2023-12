Polizei Mettmann

POL-ME: Teile von Motorrad entwendet - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2312053

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag, 11. Dezember 2023 bis Dienstag, 12. Dezember 2023 Teile eines Motorrads aus einem Langenfelder Garten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Am Montagabend, 11. Dezember 2023, stellte gegen 17 Uhr der Halter einer Honda CBR 900 sein Motorrad in seinem Garten an der Richrather Straße in Höhe der Hausnummer 80 ab. Am Dienstagmorgen, 12. Dezember 2023, bemerkte er gegen 6 Uhr, dass verschiedene Teile seines Motorrads, unter der Schalldämpfer, Frontscheibe und Außenspiegel, gestohlen wurden.

Der Halter alarmierte folgerichtig die Polizei, die Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts durchführte, die jedoch bisher zu keinem positiven Ergebnis führten. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

Ob der Diebstahl mit den entwendeten Motorrädern der vergangenen Wochen in Langenfeld und Monheim am Rhein zusammenhängt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5663932, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5664779, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5663932), ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise zu verdächtigen Personen sowie Angaben zum Verbleib der entwendeten Teile nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288 6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell