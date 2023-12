Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung: Raub auf Tankstelle war an Schimmelbuschstraße - Erkrath - 2312051

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2312043 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5670263) berichtete, kam es am Montagabend, 11. Dezember 2023, zu einem Raub auf eine Tankstelle in Erkrath.

Korrektur:

In der Pressemeldung hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen. Der Raub ereignete sich nicht am Falkenberger Weg, sondern an der Schimmelbuschstraße. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell