POL-STD: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannten Wohnungseinbrechern aus Sottrum, Einbrecher erbeuten hochwertiges Edelmetall in Buxtehuder Betrieb

Stade (ots) - 1. Drei Einbrüche in Düdenbüttel In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher unbekannte Täter in Düdenbüttel gleich in drei öffentliche Einrichtungen in der Straße "an der Loge" eingedrungen. Beim dortigen Kindergarten haben die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und dann im Inneren ...

mehr