Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann geht mit Taschenmesser auf Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma los

Edermünde-Grifte (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Was mit Ärger im Zug begann, endete am vergangenen Freitag (24.5.) in einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnsteig im Bahnhof Edermünde-Grifte. Die Bilanz des Vorfalles: Ein Leichtverletzter und ein zerrissenes Hemd.

Ein bislang Unbekannter sorgte während der Zugfahrt mit der Hessischen Landesbahn (HLB), von Gießen in Richtung Kassel, für erheblichen Ärger. Der Mann, der ohne Fahrkarte in der Bahn unterwegs war, sollte den Zug in Grifte verlassen.

Bereits während der Fahrt machte der Mann Probleme und ging auf den Zugbegleiter los. Beim Halt im Bahnhof Edermünde-Grifte verlagerte sich die Auseinandersetzung vom Zug auf den Bahnsteig.

Hier ging der Unbekannte plötzlich mit einem Taschenmesser (Klingenlänge 4 cm) auf zwei zur Hilfe gekommenen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma los. Von einem der beiden Helfer wurde das Hemd zerrissen. Der Zweite erlitt durch die Rangelei mit dem Unruhestifter leichte Verletzungen.

Der Tatverdächtige war anschließend geflüchtet. Er hatte südeuropäisches Aussehen und war zirka 170 cm groß. Er war schlank und hatte seine dunklen, langen Haare zu einem Zopf gebunden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Wer Hinweise zu dem Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell