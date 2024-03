Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Geschädigter trifft auf zwei Tatverdächtige

Herdecke (ots)

Ein 31-jähriger Herdecker kehrte am 29.02.2024, gegen 19:10 Uhr, zu seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf den Brennen in Herdecke zurück. Dort traf er auf zwei Tatverdächtige, die sich in seiner Wohnung befanden. Diese flüchtete umgehend, als sie den 31-Jährigen sahen. Da der Geschädigte ein Kleinkind auf dem Arm hielt, konnte dieser die Tatverdächtigen nicht verfolgen. Zu einem direkten Täterkontakt kam es nicht. Es wurde Schmuck und Bargeld in einem niedrigen fünfstelligen Wert gestohlen.

Die Fachdienststelle hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 02336-9166-4000 melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell